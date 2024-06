Houthierne forårsager alvorlig skade på græsk skib

Houthibevægelsen i Yemen har onsdag taget ansvaret for et angreb, der beskadigede et græskejet fragtskib, som efter angrebet tog vand ind og derfor måtte redes.

Det skete nær den yemenitiske havneby Hodeidah ved Det Røde Hav, skriver Reuters.

Ifølge houthibevægelsen blev skibet så alvorligt beskadiget, at det var i risiko for at synke, efter at det blev mål for angreb med et ubemandet overfladefartøj, droner og ballistiske missiler.

I et opslag på det sociale medie X beskriver også den amerikanske centralkommando, Centcom, hændelsen.

Her lyder det, at houthiernes ubemandede overfladefartøj forårsagede ”alvorlige oversvømmelser og skader på maskinrummet” på skibet.

Det pågældende skib, som er græskejet og -styret, sejlede under liberisk flag, skriver Centcom.

Det er første gang, at houthibevægelsen er lykkedes med at bruge et ubemandet overfladefartøj som våben i et angreb mod et skib.

Houthibevægelsen kontrollerer Yemens hovedstad, Sanaa, og de fleste af landets andre mest tætbefolkede områder.

Bevægelsen har siden november sidste år stået bag flere angreb på skibe i Det Røde Hav. Ifølge houthierne sker der i solidaritet med palæstinenserne i krigen mellem Israel og den militære bevægelse Hamas.

Houthibevægelsen har i angrebene sunket et skib, erobret et andet og dræbt tre søfarende i et tredje.

Storbritanniens Organisation for Maritime Operationer (UKMTO) sagde tidligere onsdag, at skibet tog vand ind.

Et lille hvidt fartøj kolliderede med skibets agterstavn, og et ”ukendt luftbåret projektil” ramte desuden skibet, lyder det fra UKMTO.

En embedsmand i et græsk ministerium, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, siger, at skibet blev ramt to gange, og at der ikke er nogen fra mandskabet, der er kommet til skade.