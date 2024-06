Mærsk falder tungt på børsen efter opbakning til våbenhvile i Gaza

Den danske transport- og rederikoncern A.P. Møller-Mærsk falder knap syv procent på fondsbørsen tirsdag.

Det er konklusionen efter afslutningen på dagens danske aktiehandel.

Faldet kommer på bagkant af, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har accepteret en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd om en våbenhvileplan for Gaza.

Det er formentlig stærkt medvirkende til faldet, vurderer Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker hos Sydbank.

”Hvis der opstår en våbenhvile, fjerner man houthibevægelsens formål med angreb i Det Røde Hav,” siger han om handelsruten, der normalt er en af verdens mest travle.

”Så kan man antage, at der kommer fri passage, og så kan Mærsk igen anvende den kortere rute.”

På grund af angreb fra houthierne i Det Røde Hav har en stor andel af verdens rederier tidligere på året indstillet sejladsen i Det Røde Hav.

I stedet begyndte rederierne at sende sine skibe syd om Afrika. Efterfølgende begyndte fragtraterne at stige.

Det skyldes, at det er med til at trække kapacitet ud af markedet, når skibe omdirigeres. Og det er med til at øge fragtpriserne, som altså øger rederiernes omsætning.

Men hvis en våbenhvile indfinder sig, og kapaciteten på markedet omvendt vokser, fordi ruten igen kan benyttes, så kan det få en negativ effekt på Mærsks indtjening.

Og det reagerer investorerne altså på, vurderer Mikkel Emil Jensen.

Det er kun ganske få uger siden, at det danske rederi opjusterede sine forventninger til årets driftsindtjening med et beløb svarende til mere end 20 milliarder kroner.

Det skete blandt andet med henvisning til situationen på den travle handelsrute og de afledte stigninger i fragtraterne.

Skulle en våbenhvile i Gaza indfinde sig, vil de økonomiske konsekvenser dog ikke være store nok til en nedjustering, mener senioranalytikeren.

”Jeg synes stadig, at Mærsks nuværende prognose er konservativ. Når man kigger på prognosen, afspejler den fortsat, at de for hele 2024 vil have en negativ indtjening for søaktiviteterne.”