Fremadstormende rederi kan blive næste medlem af C25

Tankrederiet Torm har haft gevaldigt vind i sejlene i de seneste kvartaler og har præsteret det ene rekordregnskab efter det andet.

Nu kan det fremadstormende rederi måske også blive belønnet med en plads i det fine selskab i C25-indekset.

Det viser beregninger fra handelsplatformen Nordnet.

Sammensætningen af det danske eliteindeks, C25, kalibreres løbende, og som det ser ud nu - med ti handelsdage tilbage inden næste revision - vil alle nuværende selskaber fortsætte.

Der er dog den krølle, at C25-indesket efter Novonesis-fusionen mellem Chr. Hansen og Novozymes nu reelt kun består af 24 aktier. Derfor skal der findes et nyt medlem.

Ud af de 35 danske selskabet med den største markedsværdi er der blevet udvalgt 25 selskaber, der i referenceperioden 30. november til 31. maj akkumuleret set har haft den største omsætning på børsen.

Her indtager Torm med ti handelsdage tilbage en 24. plads og ligger dermed foran Nordea. Det betyder, at selskabet - hvis der ikke sker nævneværdige forskydninger - kan indtage den ledige plads i eliteindekset.

Omvendt må Sydbank, der længe har ligget som bejler til en plads i C25, se sig slået lige akkurat. Det samme må Netcompany og FLSmidth, der også begge tidligere har været en del af indekset.

”Netcompany og FLSmidth har haft en rigtig god kursudvikling, siden de ved den seneste revision måtte forlade indekset. På den ene side ligger de kun lidt bag ved Sydbank på en 26. plads. På den anden side er de så langt bagefter Nordea, at der skal ske ekstremt meget på de sidste ti handelsdage, hvis disse selskaber igen skal med i indekset,” skriver Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

Han slår dog også fast, at Nordnets beregninger ikke er nagelfaste, da det ikke er de tal eller beregninger, som Nasdaq selv lægger til grund for udvælgelsen, og at der samtidig resterer ti handelsdage.

”Når det er sagt, er det værd at bemærke, at der skal ske rigtig meget, hvis vores beregninger og forudsætninger holder, for at Sydbank eller Netcompany kommer ind,” skriver Per Hansen videre.