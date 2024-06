Mærsk har fundet to banker til udskilning af Svitzer

Mærsk har angiveligt allieret sig med to storbanker, som skal varetaget udskillelsen af slæbebådsvirksomheden Svitzer. Det skriver Børsen.

Ifølge mediet er der tale om Danske Bank og den amerikanske storbank Citi, der er blevet hyret til at stå for børsprocessen som såkaldte joint global coordinators. Mærsk har ikke selv ønsket at kommentere på oplysningerne.

Tilbage i begyndelsen af februar forklarede Mærsks topchef Vincent Clerc på et pressemøde, at Svitzer ikke længere skulle flyve under den danske rederikæmpes vinger.

“Der er ikke synergi mellem vores strategi, som er fokuseret på shipping, logistik og havneterminaler og så Svitzer. De skal over i en ny opsætning, hvor deres forretning er kerneforretningen, hvor de kan få adgang til de rigtige investeringer, og deres strategi er i fokus,” sagde han på mødet, hvor det også blev offentliggjort, at Svitzer skulle børsnoteres.

Svitzer er ikke den eneste virksomhed, Mærsk skiller sig af med. De seneste år er også Maersk Drilling, Maersk Oil, Maersk Tanker og Maersk Supply Service blevet solgt.