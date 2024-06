Houthibevægelsen vil skrue op for angreb ved Det Røde Hav under ramadan

Houthibevægelsen i Yemen har angrebet et handelsskib ved navn ”Pinocchio”.

Det bekræfter USA’s centralkommando (Centcom) på det sociale medie X, efter at en talsperson for houthierne tidligere på natten berettede om angrebet i en tv-transmitteret tale.

Angrebet på det liberisk-flagede containerskib, der ejes af Singapore’s OM-Mar 5 Inc og drevet af SeaLead, skete ifølge Centcom mandag i Det Røde Hav.

Her blev to missiler affyret fra houthikontrollerede områder i Yemen.

”Pinocchio” skibet blev ikke beskadiget af angrebet, og ingen er kommet til skade, lyder det.

I tv-talen lød det også fra talsperson Yahya Sarea, at bevægelsen vil skrue op for sine angreb i anledning af den muslimske hellige måned ramadan. Det sker for at udvise solidaritet med palæstinensere i en tid, hvor Israel udfører angreb i Gaza, sagde han.

Det er ikke blevet beskrevet, om han fremlagde flere detaljer om planerne - herunder står det ikke klart, i hvilket omfang bevægelsen vil skrue op for angrebene.

Seks amerikanske angreb

Centcom oplyser i sit opslag på X også, at centralkommandoen mandag selv har udført seks angreb mod houthikontrollerede områder af Yemen.

Angrebene beskrives af Centcom som ”selvforsvar”. Med dem ødelagde styrkerne en undervandsdrone og 18 missiler beregnet til angreb mod skibe.

Houthibevægelsen er allieret med den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza. Houthierne har angrebet skibe i Det Røde Hav i protest mod Israels krig i Gaza.

Krigen blev indledt som modsvar til Hamas’ angreb på Israel 7. oktober.

Risikoen for angreb har fået mange rederier til at undgå Det Røde Hav, når deres skibe skal fra Europa til Asien eller den modsatte vej.

I stedet for at sejle via Det Røde Hav og Suezkanalen, som forbinder Det Røde Hav og Middelhavet, sejler fragt- og tankskibe den meget længere vej syd om det afrikanske kontinent.

Truslen fra houthibevægelsen har fået flere lande til at sende krigsskibe til Det Røde Hav som led i en amerikanskledet mission, der skal beskytte skibstrafikken i området. Danmark deltager i missionen

Rettelse kl 19:12, CET: i den første version af artiklen stod der fejlagtigt, at skibet var ejet af Oaktree og chartret af SeaLead.