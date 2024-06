Mindst to mister livet i angreb på fragtskib ud for Yemen

Mindst to besætningsmedlemmer er dræbt i et angreb på et fragtskib i Adenbugten ud for Yemens kyst onsdag.

Det oplyser Storbritanniens ambassade i Yemen på det sociale medie X.

Houthibevægelsen har i en video på samme medie taget skylden for angrebet, som blev det første, hvor besætningsmedlemmer meldes dræbt.

”Mindst to uskyldige sømænd er omkommet.”

”Det er den sørgelige, men uundgåelige konsekvens af, at houthierne hensynsløst affyrer missiler mod international skibsfart,” skriver Storbritanniens ambassade, som ligger i Yemens hovedstad, Sanaa.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters første gang, at houthibevægelsens angreb på skibstrafikken i Det Røde Hav og Adenbugten koster liv.

Foruden de to dræbte skal flere være sårede.

Det er foreløbig uvist, hvilken nationalitet de dræbte havde. Det samme gælder for de sårede besætningsmedlemmer.

Reuters skrev tidligere, at tre besætningsmedlemmer var meldt savnet, og at fire havde fået alvorlige forbrændinger.

I forbindelse med angrebet udbrød der brand på skibet.

Fragtskibet, der hedder ”True Confidence”, sejler under Barbados’ flag.

Houthibevægelsen skriver på X, at skibet er amerikanskejet. Det er ikke rigtigt. Det er ifølge Reuters ejet af en græsk virksomhed.

Ifølge Reuters var der 20 besætningsmedlemmer og tre bevæbnede vagter om bord på skibet, da det blev angrebet.

Houthibevægelsen begyndte at angribe fragt- og tankskibe i Det Røde Hav og Adenbugten i efteråret, efter at Israel iværksatte sin krig mod den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza.

Angrebene sker ifølge bevægelsen i protest mod krigen.

Houthierne er allierede med Hamas, og begge bevægelser støttes af Iran.

Farvandet ud for Yemen er normalt en trafikeret og meget vigtig passage for skibe, der sejler varer mellem Europa og Asien.

Men på grund af risikoen for angreb er mange rederier begyndt at sende deres fragtskibe syd om Afrika.

Det er en væsentligt længere rute, end når man sejler fra Europa via Suezkanalen og Det Røde Hav til Asien - og omvendt.

Houthiernes angreb har ført til, at flere lande er gået sammen i en amerikanskledet mission, der skal beskytte skibstrafikken i Det Røde Hav.

Derudover har USA og Storbritannien iværksat en operation, hvor de aktivt har angrebet flere Houthi-mål i Yemen.