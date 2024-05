Tysk fregat er blevet forsøgt angrebet af Houthi-bevægelsen

Den tyske fregat Hessen, der er udsendt til Det Røde Hav som del af en EU-mission, har ifølge kilder for første gang afværget et angreb fra houthibevægelsen i Yemen.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Skibet udførte tirsdag således modangreb mod to fjendtlige mål, siger kilder til nyhedsbureauet.

Det er første gang på missionen, at den tyske flåde benytter sig af skarpladte våben.

Missionen betragtes som en af den tyske flådes farligste missioner i flere årtier.

I sidste uge beskrev Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, at formålet med den er at beskytte international ret, frihed og sikkerhed til søs, men også at stabilisere handelsruterne og hele regionen.

”Det er ingen overdrivelse, hvis man siger, at dette er den mest alvorlige og den mest farlige udsendelse af flåden i årtier,” sagde forsvarsministeren.

Houthibevægelsen i Yemen har gennemført en række angreb med droner og missiler på handelsskibe i Det Røde Hav. Houthierne siger, at det er reaktioner på Israels militære operationer mod Hamas i Gaza.

Bevægelsen sidder de facto på magten i Yemen, men nyder kun anerkendelse som landets retmæssige regering i få hjørner af det internationale samfund - heriblandt Iran, som støtter bevægelsen.

I en tv-tale i sidste uge erklærede bevægelsens leder, Abdul-Malik al-Houthi, at bevægelsen vil udvide omfanget af sine angreb på handelsskibe ud for Yemens kyst.

Den 19. februar besluttede EU-landenes udenrigsministre, at EU skulle sende krigsskibe til Det Røde Hav for at beskytte den civile skibstrafik.

Missionen kaldes Aspides. Den involverer også Danmark i form af den danske fregat ”Iver Huitfeldt”, der er ankommet til Det Røde Hav for at indgå i den amerikanskledede defensive Operation Prosperity Guardian.

Det danske skib ventes dog at bidrage til EU-missionen.

Skibene på EU-missionen må kun angribe militante, der angriber først. De har dog tilladelse til at affyre skud på ”forebyggende” vis.