Houthier truer med at angribe skibe med kurs mod Israel

Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at angribe alle skibe i Det Røde Hav, der har kurs mod Israel. Det skriver Reuters.

Det gælder, uanset hvilket lands flag skibet sejler under, og uanset hvem der ejer det, meddeler bevægelsen.

”Hvis Gazastriben ikke modtager den mad og medicin, der er brug for, vil alle skibe i Det Røde Hav, der er på vej til Israel, uanset deres nationalitet blive mål for vores væbnede styrker,” siger en talsmand for houthierne lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gruppen advarer også alle shippingselskaber mod at have noget at gøre med israelske havne.

Natten til søndag oplyser det franske militær, at en fregat i Det Røde Hav har skudt to droner ned. Ifølge det franske nyhedsbureau AFP var dronerne på vej mod fregatten fra kysten i Yemen.

Hændelsen fandt sted sent lørdag aften, oplyser militæret.

Houthierne, der kontrollerer store dele af Yemen, har tidligere angrebet og opbragt flere skibe, som de mener har forbindelse til Israel.

Det er sket i i Det Røde Hav og i strædet Bab al-Mandab, hvor en stor del af den olie, der sendes fra Mellemøsten til blandt andet Europa, passerer igennem.

Gruppen har også affyret ballistiske missiler og sendt droner med sprængstof mod Israel.

Kilder i bevægelsen siger, at disse aktiviteter er udtryk for støtte til palæstinenserne.

Israel fordømmer angreb på skibene og siger, at angrebene har konsekvenser for den internationale sikkerhed på havet.

For knap en uge siden kom tre civile handelsskibe under angreb i Det Røde Hav. Det fik et amerikansk krigsskib til at reagere, oplyste den amerikanske militære centralkommando, Centcom, søndag.

I november opbragte houthierne desuden et britiskejet fragtskib, som angiveligt har forbindelse til en israelsk virksomhed.

I Vesten er der bekymring for, at houthierne, der har støtte fra Iran, kan være med til at få krigen mellem Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse til at brede sig til andre dele af Mellemøsten.