Politiet bekræfter efterforskning af muligt bedrageri i Stadil-rederi

”Vi kan godt bekræfte, at sagen er under efterforskning i NSK,” lyder det i et kortfattet skriftligt svar fra politiet.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) oplyser til ShippingWatch, at man har modtaget en anmeldelse og nu efterforsker sagen.

Vi kan godt bekræfte, at sagen er under efterforskning i NSK

Den er angiveligt begået ved, at overskuddet fra skibe i et delejet selskab i Singapore er blevet opgjort kunstigt lavt, hvorefter pengene er flyttet til selskaber uden for medejerens rækkevidde.

I maj 2020 måtte rederiet dog dreje nøglen om efter flere år med store tab for både familien og dens samarbejdspartnere over hele verden.

Under behandlingen af konkursen har advokat Troels Tuxen fra firmaet Bech-Bruun modtaget materiale, som han mener understøtter, at højtstående medarbejdere har snydt en partner i udlandet.

Politiets bekræftelse kommer efter, at ShippingWatch onsdag kunne fortælle, at kurator på det nedlukkede Thorco Shipping har foretaget en anmeldelse om muligt bedrageri i rederiet.

Udover risikoen for at blive sigtet og tiltalt for at have brudt loven, så risikerer de involverede på sigt også at blive ramt af erstatningskrav.

”Konkursboet må for nuværende afvente politiets nærmere undersøgelser, før end konkursboet tager stilling til, om og givet fald i hvilket omfang konkursboet kan forfølge krav overfor de personer, der har medvirket hertil,” skriver kurator i en ny orientering til kreditorerne i rederiet.

Thor Stadil, som var formand for rederiet, afviste onsdag overfor ShippingWatch, at der skulle være begået noget ulovligt.

Han kalder anmeldelsen for ”uberettiget” og beskylder kurator for at forsøge at fakturere så mange timer på bobehandlingen som muligt i strid med kreditorernes interesser. En påstand, kurator afviser.

Thor Stadil har desuden flere gange påpeget, at familien har tabt omkring én mia. kr. på shippingforretningen, og at den selv er blandt de største kreditorer i boet.

Rederidirektør gik fri

Politianmeldelsen er det seneste armlægning mellem kuratorerne og Stadil-familien ovenpå konkursen i rederiet.

Advokaterne har anlagt tre separate separate erstatningssager mod familien, dens koncern Thornico og et tidligere datterselskab til rederiet.

Det drejer sig bl.a. om et skattekrav på ca. 100 mio. kr. mod Thornico, som ejede rederiet, og et personligt krav på ca. 185 mio. kr. mod Christian Stadil, Thor Stadil og rederidirektør Thomas Mikkelsen.

Thor Stadil og direktøren er desuden blevet indstillet til konkurskarantæne.

Indtil videre er det dog lykkedes for den tidligere ledelse af trække sig sejrrigt ud af det første overståede opgør med kreditorernes advokater.

I sommer blev rederidirektør Thomas Mikkelsen frifundet på alle punkter i en sag, hvor kurator havde stævnet ham for en mio. kr.

Ifølge afgørelsen, som blev truffet af tre juridiske dommere, havde direktøren gjort alt, hvad han kunne for at minimere tabene, da han lukkede ned for et datterselskab i rederiet op til konkursen for ca. 3,5 år siden.

Istedet blev konkursboet dømt til at betale sagens omkostninger.

Kurator er uenig med afgørelsen, men afviste at anke den på vegne af kreditorerne, da der ikke er penge i boet til at føre sagen.