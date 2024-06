Danske rederier har betalt mindre end én pct. i skat siden 2014

De danske rederier har blot betalt an brøkdel i skat af deres indtjening siden 2014.

I alt har rederierne tjent 472,1 mia. kroner i de seneste ni år frem til 2022, og heraf er 3,72 mia. kroner røget i statskassen i skattebetalinger, viser nye tal i et høringssvar fra Skattestyrelsen. Det skriver branchemediet Søfart.

Det svarer til 0,8 pct. af rederiernes samlede indtjening i perioden.

Rederierne har betalt 2,2 mia. kr. i almindelig selskabsskat, mens resten er betalt under den særligt gunstige tonnageskat, der skal sørge for at rederierne kan konkurrere internationalt med skibe under andre skatteregimer.

Der har været stigende fokus på rederiernes særlige skatteforhold i de seneste par år, hvor især de ekstraordinært store overskud under coronakrisen fik mange til at påpege, at det danske samfund gik glip af mange mia. kroner, der ville være strømmet ind fra rederierne, hvis de var underlagt almindelige skattevilkår.

Samtidig peger flere på, at rederiernes enorme indtjening og lave skattebetalinger giver dem en konkurrencemæssig fordel i forhold til bl.a. logistikselskaber, der betaler almindelig selskabsskat.

Det er især blevet et emne, efterhånden som rederierne tager skridt ind på logistikmarkedet frem for udelukke at fokusere på skibsdrift.