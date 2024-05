Sidste uges vigtigste historier: Priskrig, Ruslands olieeksport og DFDS

Rederier i fald presser priserne

Efter store fald i indtjeningen i tredje kvartal for de store containerrederier Mærsk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, HMM med flere, kunne Zim i denne uge melde om en gigantisk nedskrivning på 2,1 mia. dollar og et underskud i samme størrelsesorden.

Ifølge Lars Jensen, adm. direktør i Vispucci Maritime, er det sandsynligt, at de fleste, hvis ikke alle, rederier vil få negative resultater i fjerde kvartal.

Regnskaberne giver også en indikation af, hvem der har presset priserne mest for at holde volumenerne oppe. Tre store rederier ser ud til at have drevet priskrigen, mens to andre ligger i modsatte ende af skalaen ifølge Lars Jensen.

Også kreditvurderingsbureauet Moody’s ser tegn på regulær priskrig mellem rederierne:

”Selv om containershipping-markedet står over for et udfordrende 2024 og 2025, så ser praksissen med at ofre prisdisciplin for udnyttelse af skibene ud til at være fuldtonet tilbage for Mærsk og konkurrenterne,” lyder det i en analyse.

Klumme: Store rederier har ført an i priskrigen – et enkelt skiller sig ud

Moody’s i ny analyse: Rederier har ofret priser for at fylde skibe op

CMA CGM om priskrig: ”Alle aktører bliver nødt til at opføre sig ansvarligt”

Fragtmængder og omsætning falder hos DFDS

DFDS' topchef, Torben Carlsen. | Foto: Dfds - Pr

Det store fragt- og færgeselskab DFDS har fremlagt regnskab for tredje kvartal, hvor fragtmængderne faldt 4,5 pct., og omsætningen faldt knap to pct.

Topchef Torben Carlsen kunne efterfølgende i et interview med ShippingWatch fortælle, at selskabet forventer at stramme livremmen lidt mere end normalt.

”Vi har nok tilpasset organisationen lidt mere i år end i tidligere år på grund af den opbremsning, der er sket,” sagde han.

Rederiet overvejer også at fjerne gæld ved at sælge færger og leje dem tilbage bagefter.

Torben Carlsen træder på bremsen i DFDS: ”Vi tilpasser lidt mere i år”

DFDS overvejer at sælge færger for milliarder og leje dem tilbage

EU overvejer at stramme skruen om Ruslands olieeksport

Rusland eksporterer rask væk olie udenom det internationale prisloft på russisk olie, og EU leder efter muligheder for at håndhæve loftet. | Foto: Staff

EU diskuterer i øjeblikket, hvordan skruen kan strammes over for Rusland, som i sidste måned eksporterede 99 pct. af den søbårne olie til priser over loftet på 60 dollar per tønde.

I den forbindelse kunne Financial Times i denne uge skrive, at Danmark kunne komme til at spille en nøglerolle som dørstopper for de mange skibe, som sejler olien igennem Østersøen og de danske stræder.

Ifølge Søfartsstyrelsen er der dog meget begrænsede muligheder for at foretage inspektioner for ikke at tale om at blokere tankskibene, med mindre de udgør en decideret trussel.

Diplomatiske kilder i EU-systemet siger da også til Reuters, at de ikke har set Danmark nævnt i udkastet til de nye sanktioner.

Danske parlamentarikere er dog åbne for, at Danmark skal have en rolle at spille.

Parlamentarikere er åbne for dansk indsats mod russisk olie i Østersøen

Søfartsstyrelsen: Danmark har kun ringe mulighed for at inspicere fragtskibe

Medie: Danmark kan blive pålagt at blokere skibe med russisk olie

Læs også om...

Klaus Nyborg, formand i Norden, som har givet et sjældent interview til ShippingWatch om en formands rolle og vigtigste opgaver - ikke mindst at sørge for, at virksomheden har en god ledelse.

Det norske rederi Odfjell udskyder det svære valg af fremtidens brændstof ved at langtidsleje seks fossile skibe, som det norske kemikalietankrederi har mulighed for at levere tilbage om ca. et årti.

I tankerederiet Hafnia håber topchef Mikael Skov, at flere tankskibe bliver sendt til ophugning og dermed lægger en dæmper på udbuddet og holder raterne høje.

Niels Josefsen: Det kan blive april, før tørlastmarkedet vender til det bedre, siger topchefen for Lauritzen Bulkers. Særligt første kvartal ser svær ud.