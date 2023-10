Der er nu kommet tal på, hvor meget den franske rederikoncern CMA CGM satser på opkøbet af de to nøgleterminaler i New York og New Jersey, som er en stor del af rederiets ”ambitiøse planer” for en amerikansk ekspansion.

600 mio. dollar, eller omtrent 4,2 mia. kr., investerer CMA CGM i Port Liberty New York og Port Liberty Bayonne, som de nye havne kommer til at hedde.

De 4,2 mia. kr. vil øge kapaciteten med 80 pct. i havnene og skabe knap 1000 nye jobs, fremgår det af en pressemeddelelse.

”Det er et stort skridt fremad i vores strategi om at udvikle og modernisere infrastrukturer her og rundt om i verden,” udtaler Rodolphe Saadé, der er adm. direktør i CMA CGM Group.

CMA CGM kunne i starten af september sætte to streger under købet af de to terminaler.

Dengang lød det, at det franske rederi ville øge terminalkapaciteten i de to havne med 50 pct. over de næste ti år.

Mere konkret skal investeringen på 4,2 mia. kr. bruges på at forbedre jernbane- og vejinfrastrukturen omkring terminalerne i et forsøg på at minimere mængden af lastbiler, der skal ind og ud af havnene.

Rodolphe Saadé fortæller videre, at havnene nu er en integreret del af CMA CGMs flagskibsteminaler i USA.

Udover de to havneterminaler i New York og New Jersey driver den franske koncern fem andre terminaler i USA.