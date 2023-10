I samarbejde med det norske rederi Solvang køber råvarehuset Gunvor Group fem panamax-skibe, der skal fragte LPG-gas.

De nye skibe skal leveres med et system, der giver mulighed for at indfange CO2 ombord.

Ordren er blevet lagt ved det sydkoreanske værft Hyundai Heavy Industries, og alle fem skibe skal chartres gennem Gunvor Groups datterselskab Clearlake Shipping, skriver de to selskaber i en pressemeddelelse.

”Gunvors partnerskab med Solvang viser vores engagement i at investere i fremtidens skibsfart med de nyeste og mest miljøansvarlige skibe,” siger Frédéric Meeus, medlem af Gunvors direktion.

Skibene skal ikke sejle på grønne brændstoffer, men er ifølge Gunvor miljøvenlige i den forstand, at de skal skrogoptimeres, have forbedrede aksler og propeller og udstyres med åbne scrubbere, som renser udstødningsgassen.

Samarbejdet med Solvang understreger Gunvor Groups voksende tilstedeværelse på det globale LPG-marked, tilføjer han.

Købte også gasskibe i juli

De fem nye skibe, der skal stå klar senest i 2027, vil få en kapacitet på 88.000 kubikmeter.

De nye skibe er den største LPG-last, der i øjeblikket kan passere gennem den gamle Panamakanal. Samtidig vil skibene være de største af de eksisterende VLGC’er i Solvangs panamax-flåde.

Tidligere på året indgik Gunvor Group i et lignende samarbejde om indkøb af gasskibe.

Bestillingen skete tilbage i juli, hvor det swcheiziske selskab i samarbejde med Arclight og Celsius var er med til at finansiere fire nye skibe. Dengang lød det fra markedskilder, at prisen på de fire skibe lå mellem 235 og 240 mio. dollar pr. skib.

Hverken Gunvor Group eller Solvang har oplyst, hvad prisen på de fem nye skibe er.