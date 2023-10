Tidligere på året førte problemet med de forsinkede biler til især det europæiske marked til, at det tyrkiske containerrederi DP World begyndte at pakke bilerne i containere i stedet for at sende dem på dedikerede bilskibe.

Den nye løsning blev først introduceret med én bil. Men ved hjælp af et hyldesystem er der nu plads til tre biler i en container, så strømmen af nye biler nu kan flyde hurtigere.

Containerløsningen har gjort importen af biler nemmere, fordi man kan løfte bilcontainerne af skibet via en kran i stedet for, at de skal køres af bilskibene via en speciel havn eller kaj.

”Bilindustrien har oplevet signifikante forandringer og forsyningskæde-problemer i de seneste år på globalt plan. Vi er glade for at kunne afhjælpe dette problem ved at implementere en alternativ løsning,” udtaler Rashid Abdulla, der er adm. direktør i DP World Europe, i en pressemeddelelse.

Ser man bare på det tyrkiske marked for salg af biler, så blev der solgt 110.000 biler i juni, hvilket var 37,5 pct. mere end i samme periode i 2022, viser en optælling fra den tyrkiske bilorganisation Automotive Distributors and Mobility Association.

Forsøget med at importere tre biler i en container er sket i et samarbejde mellem DP World og den kinesiske bilfabrikant Chery Automotive, som allerede har importeret 10.000 biler ind til den tyrkiske havn i Yarimca med den nye metode.

”Vores terminal i Yarimca har ikke traditionelt set importeret biler, men er nu blevet et hovedpunkt for nye biler, der skal ind på markedet,” udtaler Kris Adam, der er adm. direktør for DP Worlds afdeling i Yarimca.

Han fortæller videre, at den nye løsning vil hjælpe Chery Automotive, der har store ambitioner på det europæiske marked.

Gyldne tider for bilrederier

I sidste uge kunne Georg A. Whist, der er adm. direktør for det norske bilrederi Gram Car Carriers, fortælle til ShippingWatch på Marine Moneys årlige Asien-konference i Singapore, at bilrederierne har kronede dage, da især europæiske forbrugere køber biler i en lind strøm.

”Man kan sove rigtig godt og indkassere sine penge. Det har været et meget travlt år,” sagde Georg A. Whist

Bilskibe har været en stor mangelvare i Kina og Europa, hvor bilrederier som Gram Car Carriers, Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen har set sin indtjening stige gevaldigt.

Årsagen skyldes at bilrederierne i en årrække har haft svære tider. Derfor har rederierne undladt at investere i nye bilskibe, og derfor er der i øjeblikket mangel på kapacitet hos bilrederierne.