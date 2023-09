Professor: Afgørende hvor CO2'en i Mærsks metanol kommer fra

Torsdag morgen meddelte A.P. Møller Holding, at koncernen selv vil booste produktionen af grøn metanol med et nyt selskab, C2X, som skal bygge, eje og drive fabrikker rundt omkring i verden.

”Er det i stedet CO2 indfanget ved afbrænding af biomasse, så er det med en forhåbning om, at biomassen hurtigt vokser op igen, og så er der et cirkulært system."

Der produceres allerede metanol på fossile brændsler, men der er flere muligheder for det, der kaldes grøn metanol.

Mærsk starter ud med biometanol, der er fremstillet af restbiomasse som gødning, men på sigt skal der være mere e-metanol i tanken.

Brændstoffet til de første skibe skal produceres på et PtX-anlæg, hvor grøn strøm fra kilder som solceller bruges til at omdanne vand til brint, inden det sammen med CO2 bliver til e-metanol.

Ifølge Henrik Lund Frandsen, professor ved DTU Energy, er det afgørende, hvor den CO2, der skal indgå i metanolen, kommer fra.

Bliver den eksempelvis fanget fra et kulkraftværk og brugt til at lave metanol, vil det i sidste ende alligevel øge atmosfærens CO2-indhold.

Udfordringen for metanol er, om der er nok biomasse, der eksempelvis er bioaffald, halm og resttræ fra tømmerproduktion. Samtidig er der også andre planer med det - for eksempel at gemme det i jorden for at sænke udledningen.

Alternativt skal CO2 fanges direkte fra luften, hvilket kræver meget energi,” siger Henrik Lund Frandsen.

”Det er sådan nogle ting, der skal afklares, før man kommer i mål. Men det er vigtigt, at Mærsk gør det her og viser, at der nu er et marked, så man kan komme i gang.

Mærsk har omkring 700 skibe i flåden, og selv om der de næste år ventes over 20 metanoldrevne skibe, udgør de altså kun en mindre andel.

I 2030 skal en fjerdedel af det gods, Mærsk transporterer til havs, dog ske med grønne brændstoffer, og ti år senere er nettonuludledning målet.

I FN’s søfartsorganisation er det målet i eller omkring 2050.