Havne på USA's vestkyst står over for problemer med at få importører tilbage

Havnene på den amerikansk vestkyst har indgået en ny overenskomst, men havnene står over for store problemer i bestræbelserne på at få de amerikanske importører til igen af bruge havnene 100 pct. i deres forsyningskæder.

I stedet bruges havne på østkysten og i den Mexicanske Golf. Det skriver The Wall Street Journal.

Nye produktionsstrategier sammen med geopolitiske spændinger og svag økonomisk vækst i Kina kaster skygger over havnene, der i lang tid har været et knudepunkt i USA’s handelsøkonomi.

”En masse importører har fundet fordele ved at bruge østkysten og golfkysten,” siger Jonathan Gold, der er underdirektør for supply chain i brancheforeningen National Retail Federation, til The Wall Street Journal.

Jonathan Gold fortæller, at østkysten og den Mexicanske Golf øger deres handelsandel i takt med, at virksomheder søger at sprede deres forsyningskæder med henblik på at mindske afhængigheden af enkelte forsyningsruter.

Havnearbejderne på vestkysten, der hører under fagforbundet International Longshore and Warehouse Union, kunne i sidste uge indgå en seksårig overenskomst.

Aftalen afslutter dermed mere end et års usikkerhed, som fik nogle importører og eksportører til at flytte forretninger væk fra de potentielle forsyningsforstyrrelser.

Selv om vestkysten har tabt handelsandele henover de seneste 20 år, er regionen stadig den foretrukne rute for importører af varer fra Asien, da det er den hurtigste rute fra fabrik til havn.