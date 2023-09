Fragtskib har betalt 16 mio. kr. for at hoppe foran i køen til Panamakanalen

Rederier betaler op til 2,4 mio. dollar, ca. 16,5 mio. kr., for at få et skib foran i køen til at passere den tørkeramte Panamakanal, som i øjeblikket udgør en stor trafikprop for handelsskibe.

Det skriver finansmediet Bloomberg.

Den høje transitsum blev for nyligt betalt af et unavngivent skib i tillæg til den sædvanlige afgift på 400.000 dollar svarende til 2,7 mio. kr.

Det oplyste gasrederiet Avance Gas ifølge mediet i forbindelse med sit seneste kvartalsregnskab.