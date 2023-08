Køen af skibe ved Panamakanalen er blevet kortere

Den store mængde fragtskibe, som venter på at komme igennem Panama-kanalen, er blevet mindre i løbet af den seneste uge.

Tirsdag ventede 125 skibe ifølge Reuters på at passere den travle kanal, som forbinder Stillehavet og Atlanterhavet – et fald fra 160 for to uger siden.

Derudover er 40 skibe i øjeblikket på vej mod den smalle, menneskeskabte kanal, mod 50 i forrige uge, viser data fra Refinitiv Eikon ifølge nyhedsbureauet.

Årsagen er, at kanalmyndigheden nu tillader flere skibe, som ikke har booket på forhånd, at passere. Samtidig har flere skibe valgt at tage en anden og længere rute for at undgå ventetiden, og det har løsnet trafikproppen en smule.

Mindre gods

Kanalen er i øjeblikket ramt af ekstraordinær tørke og lavvande, hvilket har fået kanalmyndighederne til at indføre restriktioner for de skibe, der skal igennem den centrale vandvej.

Restriktionerne betyder bl.a., at skibene skal lastes med mindre godsmængder for ikke at stikke for dybt. Det har skabt lang ventetid og kødannelse af skibe.

I øjeblikket kommer der maksimalt 32 skibe igennem per dag mod 36 under normale omstændigheder.

Den gennemsnitlige ventetid for fragtskibe er 17 dage og næsten 13 dage for tankskibe.