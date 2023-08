Oliepriserne er uændrede forud for møde mellem centralbanker

Oliepriserne er stort set uændrede onsdag morgen, da handlere holder vejret, indtil det årlige Jackson Hole møde med repræsentanter fra centralbanker verden over finder sted i morgen og weekenden ud.

Her forventer handlere at få et fingerpeg om, hvorvidt den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil fortsætte sine rentestigninger i kampen mod inflation.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 84,15 dollar mod 84,20 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 79,81 dollar mod 79,86 dollar tirsdag eftermiddag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters tynges olieprisen stadig af bekymringer for Kinas økonomiske vækst, da Kina er det næststørste olieforbrugende land i verden. På udbudssiden fortsætter Saudi-Arabien og Rusland sine frivillige produktionsnedskæringer på henholdsvis 1 mio. og 500.000 tønder om dagen i august og september i et forsøg på at understøtte olieprisen.

”Bekymringer om højere renter og aftagende efterspørgsel i Kina forventes at opveje et begrænset udbud fra Organisationen af Olieeksporterende Lande og deres allierede, OPEC+, på den korte bane,” lyder det fra Hiroyuki Kikukawa, der er præsident for NS Trading, til Reuters.

I USA faldt olielagrene med 2,4 mio. tønder i sidste uge, hvilket var et lidt mindre fald end de 2,9 mio. tønder, analytikere havde forventet i en rundspørge foretaget af nyhedsbureauet.

Det mindre end forventede fald skal dog sættes i relief til en nedgang i de amerikanske råolielagre på 6,2 mio. tønder for to uger siden.

Senere i dag forventes officielle data for de amerikanske råolielagre fra det amerikanske energiministerium.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 1901,17 dollar mod 1895,18 dollar tirsdag eftermiddag.