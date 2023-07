Sprogbarriere spillede rolle da skib satte sig på tværs af Suezkanalen

Ever Given sejlede under Panamas flag, hvorfor efterforskningsholdet har har haft adgang til optagelser fra broen.

Det konkluderer en ny rapport fra The Panama Maritime Authority ifølge flere medier, herunder The Maritime Executive .

Kommunikation fra to lodser i Suez-kanalen spillede en betydelig rolle, da det store containerskib Ever Given grundstødte i kanalen i marts 2021.

”Kommunikation på arabisk mellem lodser gjorde det svært for kaptajnen og besætningen at forstå situationen i Suez-kanalen,” fremgår det af rapporten.

De arabisktalende lodser, der skulle hjælpe skibet sikkert igennem kanalen, talte bl.a. om, at der var kraftig vind og dårlig sigtbarhed, men det kunne hverken kaptajnen og besætningen forstå.

Derudover fremgår det af rapporten, at en lydoptagelse indikerer, at lodserne skulle have været uenige med hinanden forud for grundstødningen.

Ever Given sad fast i Suez-kanalen i seks dage og blokerede derfor den vigtige handelsrute for omkring 400 skibe.

Den danske shippingkoncern Mærsk har bl.a. regnet sig frem til, at omkring 50 af dens skibe blev forsinkede som følge af uheldet.

Som ShippingWatch kunne fortælle i februar, har rederiet derfor sagsøgt flere selskaber med forbindelser til Ever Given for lidt over 300 mio. kr.

Blandt de sagsøgte er Schulte Group, der som teknisk manager bl.a. stod for at hyre besætningen på det kæmpemæssige skib, der kan have over 20.000 containere ombord, når det er helt fyldt.