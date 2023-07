Pirater har angrebet fragtskibe 65 gange i år

Der er i år sket en stigning i antallet af piratangreb. Særligt i Guinea-bugten er der kommet en ny bølge af angreb.

En fransk soldat ombord på et krigsskib, som var udstationeret ved Somalia for at beskytte fragtskibe mod piratangreb i 2007. | Foto: Karel Prinsloo/AP/Ritzau Scanpix