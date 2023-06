Oliepriser stiger på usikkerhed om russiske forsyninger efter uro

Oliepriserne stiger mandag på bekymringer for forsyningerne som følge af weekendens begivenheder i Rusland.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 73,97 dollar mod 73,19 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,23 dollar mod 68,51 dollar fredag eftermiddag.

Et oprør blandt russiske lejesoldater i weekenden rejste bekymringer om politisk ustabilitet i Rusland og potentiel påvirkning af olieforsyningen fra en af verdens største producenter.

Det skriver Reuters.

En konfrontation mellem Moskva og den russiske lejesoldatgruppe Wagner blev undgået lørdag, efter at de tungt bevæbnede lejesoldater trak sig tilbage fra den sydlige russiske by Rostov under en aftale, der standsede deres hurtige fremrykning mod hovedstaden.

Dog har udfordringen rejst spørgsmål om præsident Vladimir Putins magtgreb og bekymring for mulig forstyrrelse af den russiske olieforsyning.

Konsulentvirksomheden Rystad Energy sagde i en note sent søndag, at de ikke forventede at se en betydelig stigning i oliepriserne på grund af den ”kortvarige begivenhed” ifølge Reuters.

”Vi mener dog, at de geopolitiske risici i forbindelse med intern ustabilitet i Rusland er steget,” udtaler Rystad videre til nyhedsbureauet.

Ifølge analytiker Helima Croft fra RBS Capital Markets var der bekymring for, at Putin ville erklære krigslov, hvilket forhindrer arbejdere i at dukke op til større lastehavne og energifaciliteter, hvilket potentielt ville stoppe millioner af tønder eksport.

”Vi forstår, at Det Hvide Hus aktivt engagerede sig i går med at kontakte vigtige indenlandske og udenlandske producenter for at udarbejde nødplaner for at sikre, at markedet forbliver velforsynet, hvis krisen påvirker den russiske produktion,” skriver Helima Croft, analytiker hos RBS Capital Markets, ifølge Reuters.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1926,26 dollar mod 1924,15 dollar fredag eftermiddag.