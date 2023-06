HMM oplever interesse fra flere selskaber i at købe dele af rederiet

Den sydkoreanske Mærsk-konkurrent Hyundai Merchant Marine, HMM, oplever opmærksomhed fra flere selskaber, der er interesseret i at købe den statsejede aktiepost i rederiet.

Det siger bestyrelsesformand Kang Seoghoon i den statsdrevet Korea Development Bank, som er en del af ejerkredsen, ifølge Bloomberg News.

Der er ifølge Kang Seoghoon udsigt til, at en aftale kan blive underskrevet allerede i år, da ”et ikke lille antal virksomheder” har vist interesse for aktieposten.

I starten af 2023 oplyste Korea Development Bank og Korean Ocean Business Corporation, at de ville hyre en gruppe rådgivere til at hjælpe med at sælge andelene i rederiet på henholdsvis knap 21 og 20 pct.

I puljen af koreanske statsinvestorer er også Korea Credit Guarantee Fund og National Pension Service med ejerandele på henholdsvis 5,0 og 4,3 pct.

Samlet set sidder koreanske statsejede selskaber dermed på en ejerandel på mere end halvdelen af rederiet, der hvis de to største aktionærer veksler konvertible obligationer til aktier, kan stige til 74 pct.

HMM har med tirsdagens kurs en markedsværdi på 9335,8 mia. won svarende til knap 50 mia. kr.

Korea Development Bank fik aktieposten i forbindelse med en redningspakke i 2017, da rederiet havde brug for en håndsrækning på grund af store tab som følge af nedgangen i de globale fragtrater. Dengang forsøgte rederiet at få støtte fra udenlandske investorer, men uden held.

Efter at konkurrenten Hanjin Shipping gik konkurs og efterlod fragtgods for 14 mia. dollar strandet på havet i månedsvis, blev HMM anslået til at skulle eksportere cirka en fjerdel af Koreas samlede eksport, skrev Wall Street Journal i januar 2017.

Alt andet lige var det derfor nødvendigt at holde HMM oven vande for at holde Koreas eksporthjul i gang.

Aktien i HMM lukkede i 19.090 sydkoreanske won efter en stigning på 1,3 pct. i Seoul tirsdag. Herhjemme falder Mærsks B-aktie 1,1 pct. til 11.835 kr. ved middagstid på børsen i København.