Organisationer: EU bør skærpe CO2-mål for shipping efter nye anbefalinger

EU har for nyligt hævet sine krav til, hvordan skibsfarten skal reducere sit udslip af drivhusgasser frem mod 2050 – men de bør nu skærpes yderligere.

Det er meldingen fra to organisationer i kølvandet på, at EU’s eget klimaråd, EU’s Videnskabelige Råd for Klimaforandringer, er kommet med nye anbefalinger til EU-landenes reduktion af CO2-udledningen frem mod 2050.

De går på, at EU-landene bør sætte sig et delmål i 2040 på at reducere udslippet med 90-95 pct. sammenlignet med niveauet i 1990. Det er noget mere ambitiøst end det mål, EU er spillet ud med for shippingindustrien, hvilket er 29 pct. i 2020 og 83 pct. i 2040.

”Det er uhyrligt, at nogen i IMO eller andre steder så meget som tænker på at lave målsætninger, som ikke er på linje med videnskaben, og det gælder især for EU, som så ofte hævder at gå foran på klimaspørgsmål,” udtaler John Maggs, formand i Clean Shipping Coalition, som er en sammenslutning af flere ngo’er.

”En stærk videnskabsbaseret position i IMO-forhandlingerne - og især et 2030-mål - er den eneste måde, hvorpå vi har en chance for at bringe shipping på linje med Parisaftalens grænse på 1,5 grader og undgå en farlig global opvarmning,” lyder det.

I samme boldgade lyder det fra Faig Abbasov, direktør for shipping i organisationen Transport and Environment, at EU og FN’s søfartsorganisation, IMO, bør tage anbefalingerne fra klimarådet til sig.

”Klimarådet har ret, 2050-båden er sejlet for længst. Vi har kun en redningsbåd tilbage, og det er store nedskæringer i udledningen i dette årti og tæt på fuld dekarbonisering i 2040. Der er ingen anden vej fremad,” udtaler Faig Abbasov i en skriftlig kommentar til ShippingWatch.

Rederier er uenige

Omvendt mener de europæise redere i ECSA, European Community Shipowners’ Association, ikke, tiden er moden til at begynde at fokusere på 2040 lige nu.

”Vi skal bidrage med vores andel til Paris-aftalen, men lige nu er vi nødt til at fokusere på kravene i ”Fit For 55”-aftalen og de krav, den stiller til 2030. Det gælder bl.a. ETS (Eu’s kvotehandelssystem, red.) som træder i kraft om et halvt år,” lyder det i en skriflig kommentar fra ECSAs generalsekretær Sotiris Raptis til ShippingWatch.

”Det siger sig selv, vi skal diskutere målene på længere sigt, men det bliver ikke de næste seks måneder,” lyder det i en kommentar fra,” udtaler han.

Det nuværende mål blandt medlemslandene i IMO er at reducere udledningen af CO2 fra shippingindustrien med 50 pct. i 2050.

Dog har flere lande og forskellige dele af branchen presset på for, at der ved et kommende møde i juli i IMO’s klimakomité MEPC bliver vedtaget, at målet bliver ændret til nuludledning netto i 2050.