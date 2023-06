Oliepriserne falder forud for rentemøde i USA

Oliepriserne falder forud for denne uges rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, da investorerne forsøgte at måle centralbankens appetit på yderligere rentestigninger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 73,97 dollar mod 76,48 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,39 dollar mod 71,68 dollar fredag eftermiddag.

Begge benchmarks falder for anden uge i træk. Det sker blandet andet ovenpå skuffende økonomisk data fra Kina, der rejser bekymringer om landets fremtidige efterspørgsel.

”Oliepriserne er fanget i et sammenstød mellem to modsatrettede effekter. Der er nogle, der peger på pengepolitiske stramninger, mens andre oliespekulanter forventer lavere olielagre i anden halvdel af 2023,” skriver Francisco Blanch fra Bank of America i et notat.

Ifølge Reuters forventer de fleste markedsdeltagere, at den amerikanske centralbank vil lade styringsrenten være uændret efter mødet på onsdag.

”Vi fastholder vores opfordring til en blød landing i USA, men politikken kan strammes yderligere, hvis væksten ikke aftager, og finansieringspresset i bankverdenen stiger,” lyder det fra Seth Carpenter, der er økonom hos Morgan Stanley, i et notat.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1959,89 dollar mod 1963,45 dollar fredag eftermiddag.