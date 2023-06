DFDS-ejet fragtskib stormet af specialstyrker efter ubudne gæster

Et danskejet fragtskib fik fredag besøg af italienske specialstyrker, da der var ubudne gæster om bord.

15 personer, der ifølge italienske myndigheder var migranter, havde sneget sig om bord og gemt sig på fragtskibet.

Det bekræfter den danske rederikoncern DFDS, der ejer fragtskibet, til Jyllands-Posten. Skibet ”Galata Seaways” sejler dog under tyrkisk flag.

- Som det er normal procedure, når der observeres migranter om bord på et skib, kontakter skibet myndighederne, der afgør, hvad der skal ske, siger DFDS’ kommunikationschef, Christina Bruun Madsen, til Jyllands-Posten.

Migranterne blev opdaget på overvågningskameraer, hvor besætningen kunne se, at mindst én af dem bar ”en knivlignende genstand”.

Der var dog ingen kontakt eller forsøg på kontakt mellem de ubudne gæster og besætningen, lyder det fra DFDS.

Ifølge The Guardian tog operationen syv timer for de italienske specialstyrker.

Specialstyrkerne blev firet ned på skibet fra en helikopter.

I alt to flådehelikoptere samt kystvagt- og politibåde var en del af operationen. Det siger den italienske forsvarsminister, Guido Crosetto, ifølge The Guardian.

Migranterne bestod af 13 mænd og 2 kvinder primært fra Syrien, Afghanistan og Irak, skriver det britiske medie videre.

Et italiensk nyhedsbureau berettede, at migranterne forsøgte at tage gidsler blandt besætningen. Men det afviser DFDS over for Jyllands-Posten.

Ingen danskere var om bord på skibet, der var på vej fra Tyrkiet til Frankrig.

”Galata Seaways” er lørdag uden for havnebyen Napoli i det sydlige Italien, mens politiet efterforsker hændelsen, skriver nyhedsbureauet Reuters.