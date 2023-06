Ugens vigtigste historier: Havneballade, dyre olieskibe og grønt brændstof

Havneballade og tørke kommer som en kærkommen gave til pressede rederier

To begivenheder i hver sin verdensdel kan tilsammen give nyt knas i forsyningskæden, netop som pandemiens transportkaos er overstået.

En ulmende konflikt i de amerikanske havne og tørke i Panamakanalen kan føre til, at det igen bliver svært og dyrt at få varer fragtet fra Asien til USA.

Mens det er dårlige nyheder for virksomhederne, så er det en uventet gave til rederierne, som på kort tid er gået fra en historisk indtjeningsfest til noget, der minder om de magre år op til coronakrisen.

Havneballade og tørke kommer som en kærkommen gave til pressede rederier

Hafnia og Norden er ramt af stor handel med dyre olieskibe ovenpå krigen

Søren Huscher (tv), head of Pool Management i Norden og Anders Birk, Pool Management. | Foto: Norden

De to rederier Hafnia og Norden mærker ligesom konkurrenten Maersk Tankers tilbagegang i deres velsmurte pool-forretninger, hvor de tjener penge på at drive andre ejeres tankskibe.

Det er blevet så enormt indbringende at sejle russisk olie rundt på kloden efter Ruslands invasion af nabolandet Ukraine sidste år, at det har skabt et boom i handlen med tankskibe til opskruede priser.

Hafnia og Norden er ramt af stor handel med dyre olieskibe ovenpå krigen

Mærsks olieleverandør bliver opslugt af ny enhed for grønt brændstof

Foto: Marcus Brandt/AP/Ritzau Scanpix

Mærsks olieleverandør, Maersk Oil Trading, bliver lagt ind under en ny forretningsenhed for grøn omstilling i shippingkoncernen.

Maersk Oil Trading står for at købe brændstof til Mærsks egne skibe, men selskabet leverer også bunkerolie til eksterne rederikunder.

Nu er selskabet blevet en del af den nyoprettede division Energy Transition, som skal hjælpe Mærsk med at udskifte olie med grønne alternativer.

Mærsks olieleverandør bliver opslugt af ny enhed for grønt brændstof

Topchef for norsk rederi kræver at kunderne betaler for CO2-emissioner

Foto: Capital Link / Dnv

Den norske koncern Wallenius Wilhelmsen mener, at de store virksomheder er nødt til at gå forrest og få kunderne med på at dekarbonisere skibsfarten.

Derfor har bilrederiet stillet skarpe krav til sine kunder i år.

Sådan var budskabet fra topchef Lasse Kristoffersen under Maritime Leaders Summit afholdt af Capital Link og DNV i Oslo forud for Nor-Shipping-konferencen, der åbnede mandag.

Topchef for norsk rederi kræver at kunderne betaler for CO2-emissioner

Læs alt fra Nor Shipping i Oslo her:

Chefforhandler før afgørende klimamøde: IMO kommer til at levere

Minekæmpes formand om CO2-skat: Det gør ondt men er nødvendigt

IMO’s miljøchef opfordrer rederier til at holde tempo: ”Tiden er imod os”

Frontlines topchef ser først nuludledning et godt stykke ude i fremtiden

Mikael Skov: Tankrederier har underinvesteret i flåden i årevis

Flex LNG-topchef: Spotmarkedet er stoppet med at fungere





Læs også:

Topchef vil have mere ambitiøse mål for kvinder til søs: ”Jeg er stor fortaler for at blæse det helt op”

EU-formand skal døbe Mærsks nye miljøvenlige skib i København

Mærsk skal betale millioner til møbelfirma efter tabt klagesag

Norske redere kræver ”dristige beslutninger” fra IMO ved næste møde

Mangel på søfolk skaber problemer for væksten i den globale handelsflåde