Storbank: Håb om stærk højsæson for logistikselskaber svinder ind

Der er ingen udsigt til, at efterspørgslen efter varer for alvor er på vej op i omdrejninger igen, og det får håbet om en stærk højsæson til at svinde ind for logistikselskaberne.

Det skriver Bloomberg News på baggrund at et notat fra storbanken Citi.

Det er både i luften og på havet, at fragtmængderne er dalet gevaldigt de seneste mange måneder, hvilket har fået fragtpriserne til at følge med ned.

Og det tyder ikke på, at de igen er på vej op, skriver Citi efter møder med store navne som Deutsche Post DHL, DSV, InPost, Kuehne + Nagel, Hapag-Lloyd og A.P. Moller-Maersk,

”Der har været en meget begrænset tilbagespring i efterspørgslen på vej ind i højsæsonen, selv om industrien stadig forventer en genopretning i andet halvår,” skriver Citi ifølge Bloomberg News.

”Den generelle trend er, at mængderne til på havet svarer til første kvartal, og at luftfragten har oplevet et større pres,” lyder det videre.