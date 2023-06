Norges rigeste mand ejer skibe for næsten 150 milliarder kroner

John Fredriksen styrer en flåde på over 370 skibe, rigge og nybygninger, skriver norsk medie. Nummer to på listen er et andet velkendt navn.

John Fredriksen er født i Norge, men er siden blevet statsborger på Cypern. Han er 79 år gammel. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix