Ugens vigtigste historier: Christian Stadil sagsøgt, Golden Ocean og Mærsk

Christian Stadil bliver ramt af stort krav

Den kendte erhvervsleder Christian Stadil bliver nu trukket ind i et betændt slagsmål med kreditorerne i familiens konkursramte shippingselskab.

Konkursboets advokater stævner Christian Stadil, hans far, Thor Stadil, og en rederidirektør for ca. 185 mio. kr.

Søgsmålet er blevet muliggjort af, at en kapitalfond er gået med til at finansiere det mod at få halvdelen af provenuet, hvis sagen bliver vundet.

Foto: Carsten Lundager

Udfordringer i den grønne omstilling

Den grønne dagsorden har fyldt godt i spalterne i ugens løb, hvor ShippingWatch både har afholdt konferencen ”Decarbonizing Shipping”, og EU har skærpet sine ambitioner på området.

Til konferencen lød det fra Mærsk-chef Emma Mazhari, at det fortsat er uafklaret, hvornår rederiets kommende metanol-skibe kan komme til at sejle på det grønne brændstof.

I samme boldgade peger Hafnia-direktør Mikael Skov på, at tilgængeligheden af brændstoffer er den helt store snubletråd, når det kommer til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I et interview med Mærsks topchef, Vincent Clerc, slår han fast, at tiden er moden til industripolitik og statslig styring af energisikkerhed og den grønne omstilling.

Læs også om EU’s nye ambitioner for de globale klimaplaner for shippingindustrien. De kommer op til et afgørende møde i FN om målene for reduktionen af CO2 fra shippingsektoren.

Foto: Golden Ocean

Golden Ocean skal have ny topchef

I det store tørlastrederi Golden Ocean sker der nu ændringer i topledelsen. Adm. direktør Ulrik Andersen har valgt at opsige sin stilling til fordel for - ja, det er endnu uvist, hvad han nu skal.

