Mærsk hyrer ny chef for investor relations

A.P. Møller-Mærsk har ansat en ny chef for investor relation-afdelingen.

Det er Stefan Gruber, der bliver sat i chefstolen, skriver Bloomberg News.

Ifølge Mærsks egen hjemmeside, er det Sarah Spray, han kommer til at skulle afløse. Hun fremgår som fratrædende chef, mens Stefan Gruber som indkommende.

Den nye IR-chef kommer fra en tilsvarende stilling fra SAP.

Ifølge Bloomberg har Sarah Spay efter halvandet år i Mærsk valgt at forlade koncernen af personlige årsager. Hun vil dog fortsætte juli ud for at overdrage posten i god ro og orden, oplyses det.