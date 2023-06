DFDS henter ny kommunikationschef med erfaring fra Danske Bank

Christina Bruun Madsen skal fra 1. juni skal være DFDS’ nye kommunikationschef.

Det skriver hun i et Linkedin-opslag.

Hun kommer fra en stilling som rådgiver hos Radius, hvor hun har været i en kortere periode, men har tidligere haft ledende kommunikationsstillinger i bl.a. Danske Bank.

”Jeg er rigtig spændt på at lære en ny sektor at kende og at kunne understøtte den afgørende, men udfordrende grønne omstilling inden for transport og logistik. Og frem for alt glæder jeg mig til at møde mine nye kollegaer og samarbejdspartnere,” skriver Christina Bruun Madsen.

Christina Bruun Madsen overtager posten fra Nicole Seroff, som er stoppet i stillingen hos DFDS.