DFDS-direktør håber på reformer efter overstået tyrkisk valg

DFDS-topchef Torben Carlsen ser stort potentiale i Tyrkiet og håber på, at der efter det overståede præsidentvalg nu kan komme mere ro på til at indføre de nødvendige økonomiske tiltag i landet.

Det siger han til Børsen.

”Nu er valget overstået, og så håber vi, at man i den kommende femårsperiode vil være mere villig til at indføre nogle af de tiltag, som i hvert fald de fleste anerkendte økonomer ser som effektfulde,” siger Torben Carlsen til avisen.

Tyrkiet har gennem de seneste år været præget af tårnhøj inflation, og landets centralbank har - måske noget overraskende - valgt at sænke renten for at komme problemet til livs. Et indgreb, der i efteråret sendte inflationen op over 85 pct.

Kommer der tilpas ro på den politiske situation til at indføre de nødvendige reformer, ser Torben Carlsen stort potentiale i landet.

”(...) Jeg tror helt vildt på Tyrkiet som økonomi. Hvis man ser på fremskrivninger, er der en forventning om, at den tyrkiske økonomi kan være større end den tyske i 2035,” siger han til Børsen.

DFDS er i øjeblikket er ved at undersøge muligheden for at et opkøb af selskabet Ekol Logistics, og nu hvor valget er overstået kan der måske komme lidt skub i vurderingen fra de tyrkiske konkurrencemyndigheder.

Det er dog ikke noget, der er sikkert, men det er forhåbningen hos det danske selskab, lyder det fra DFDS-direktøren.