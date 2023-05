Færge fra Norge må aflyse flere ture efter kollision i Hirtshals

Color Lines færgen ”Superspeed 2”, der lørdag aften var involveret i en kollision i forbindelse med, at den skulle lægge til i Hirtshals i Nordjylland, kommer ikke til at sejle søndag.

Det fortæller Color Lines koncerndirektør Erik Brynhildsbakken til den norske avis Dagbladet, skriver B.T.

Kollisionen kommer muligvis også til at få betydning for den kommende uges afgange.

”Skibet skal nu til et værft i Danmark for at få vurderet skaden. Så må vi se, om der også er behov for yderligere aflysninger,” lyder det fra koncerndirektøren.

I første omgang var meldingen, at afgangene lørdag aften og søndag morgen ville blive aflyst.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med kollisionen, fortæller Brynhildsbakken.

”Skaderne er sket over vandlinjen, så det har ikke ført til udslip, og ingen er kommet til skade,” siger kommunikationschefen.

”Nu vil vi undersøge, hvad der er sket, hvordan og hvorfor.”

Færgen sejler normalt fire gange dagligt mellem den norske by Larvik og Hirtshals.