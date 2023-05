Jan Rindbo er åben for flere opkøb efter overtagelse af Thorco Projects

Det er første gang i Nordens 152-årige historie, at rederiet har opkøbt en anden virksomhed - og direktøren er åben for at kigge på andre muligheder, hvis det rette tilbud viser sig.

Det siger administrerende direktør Jan Rindbo, efter at Norden fredag har offentliggjort købet af Thorco Projects, der er en del af den Christian Stadil-ejede Thornico-koncern.

”Vores strategi har været at gå mere i retning af at være mere asset light og mere kundefokuseret. Opkøbet af Thorco Projects er et skridt i den retning, så hvis der kommer andre lignende typer, så vil vi have et åbent sind,” siger Jan Rindbo til MarketWire, men understreger samtidig, at der ikke ligger andre opkøb i støbeskeen.

At Nordens første opkøb nogensinde lige blev Thorco Projects skyldes ifølge direktøren, at der er et interessant overlap mellem de type laster, som Thorco sejler med, og de skibstyper, som Norden opererer med.

Thorco sejler primært med projektlaster som eksempelvis vindmøllevinger og stålprodukter, hvorimod Norden gør sig mest i råvarer. Fælles for begge typer af last er de skibe, som bruges til fragten.

”Det interessante er, at vi ser i stigende grad, at de her specialiseredere laster bliver sejlet på handysize bulk-carriers, der er den skibstype, som Norden opererer. Derfor er der et spændende overlap mellem skibstyper og lasttyper,” siger Jan Rindbo.

Derfor giver opkøbet også Norden mulighed for at komme ind på et nyt forretningsområde. Det vil dog indtil videre være en lille del af Nordens samlede forretning.

”Thorcos forretningsomfang er 30-40 skibe, og vi opererer knap 500 skibe. Så det er et relativt lille segment til at starte med, men det er klart, at vi ser vækstmuligheder inden for det her segment,” siger direktøren.

Hvad Norden har måtte give for Thorco, der i 2022 havde et overskud på 38,6 mio. dollar, vil Jan Rindbo ikke svare på.

”Jeg kan ikke kommentere købesummen eller handlen som sådan, men det er noget, som Norden kan finansiere selv,” lyder det.