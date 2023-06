Christian Stadil bliver sagsøgt for stort millionbeløb efter konkurs i rederi

Men nu bliver Christian Stadil sagsøgt af konkursboets advokater, som mener, at han af egen lomme skal betale et trecifret millionbeløb tilbage som erstatning for en række interne virksomhedssalg i rederiet.

Men efter at have undersøgt det nærmere er advokaterne fra Bech-Bruun kommet frem til, at sagen alligevel godt kan køres.

Men i stedet for at vende til det bedre røg markedet ind i næsten ti års dødvande, og derfor endte familien og dens partnere med at tabe store summer, inden håndklædet blev kastet i ringen for tre år siden.

”Der er absolut ingen sag, og vi forventer frifindelse. Christian Stadil er en profileret person, og det forsøger de at udnytte. Men jeg kan roligt sige, at det får de ikke noget forlig ud af,” siger Mathias Steinø, advokat hos Hafnia Law, som repræsenterer de tre sagsøgte.

ShippingWatch erfarer, at kravet ligger på omkring 185 mio. kr., hvoraf Christian og Thor Stadil hæfter for langt størstedelen.

”Vi mener, at der er et ansvar, der skal forfølges, og derfor har vi anlagt sagen i sidste uge,” siger kurator Troels Tuxen, som er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun.

”Christian er jo den, der har været mindst involveret i driften af rederiet. Det har været på rent bestyrelsesniveau og kun frem til 2018. Og så er det ham, de stævner for det største beløb. Det lugter da af, at en kapitalfond og nogle advokater synes, at det er sjovt at drille ham,” siger han.

”Vi undrer os da over, at kravet pludselig ikke er forældet alligevel,” siger Mathias Steinø fra Hafnia Law.

Der er tale om en unavngiven såkaldt litigation funder , som går med til at afholde omkostningerne mod at få halvdelen af provenuet, hvis konkursboet vinder sagen mod de tre erhvervsfolk.

Kursskiftet kommer efter, at konkursboet har indgået en aftale med en udenlandsk kapitalfond om at finansiere retssagen mod Christian og Thor Stadil samt shippingdirektør Thomas Mikkelsen.

Forretningen var samlet i de to konkursramte selskaber Thor Shipping og Sofia Shipping, som nu er omdrejningspunktet for det juridiske efterspil.

Baggrunden for de personlige krav mod Christian Stadil, Thor Stadil og Thomas Mikkelsen er overdragelsen af en række datterselskaber fra rederiet til et andet selskab under moderkoncernen Thornico.

Selskaberne blev solgt internt for én dollar i 2016, men ifølge kurator viste regnskaber kort forinden, at virksomhederne havde en stor egenkapital. Han mener derfor, at prisen var for lav.

Efterfølgende fortsatte rederiet med at betale regningerne i selskaberne, selv om ejerskabet var givet videre.

Dermed er tabene vokset for kreditorerne i konkursboet, og de penge vil kurator nu hente hjem gennem sagen i Sø- og Handelsretten.

Forsøgte at redde firmaet

Stadil-familiens advokat afviser anklagerne og peger på, at rederiet var i gang med en større restrukturering for at forsøge at redde forretningen.

”Det kan ikke være nogen hemmelighed for kurator, at hele markedet for projektlastskibe var smadret tilbage til stenalderen, da det her skete. Det kan godt være, at der var værdier ifølge bogføringen, men det var der ikke på tidspunktet for overdragelserne,” siger Mathias Steinø fra Hafnia Law.

”Der er desuden ikke blevet afholdt nogen omkostninger, uden at der var en juridisk eller koncernintern forpligtelse,” siger han.

Udover de personlige krav har kurator også lagt sag an mod Thornico med et krav om ca. 100 mio. kr. og mod datterselskabet Thorco Projects for 22,7 mio. kr. De to sager drejer sig om skat og påstået overbetaling for skibsdrift.

Thor Stadil og Thomas Mikkelsen er desuden blevet indstillet til konkurskarantæne for at have udvist groft uansvarlig forretningsførelse. De sager er dog udskudt, indtil der er kommet en afklaring i de andre sager.

Thor Stadil har tidligere vurderet, at familien har postet en mia. kr. i rederiet, og at den strakte sig endda meget langt for at holde forretningen kørende. Han forventer desuden at blive frifundet i alle sagerne.