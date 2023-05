Oliepriserne står stille i lyset af gældsloft i USA og udsigt til nedskalering

Oliepriserne er stort set uændrede torsdag, da usikkerheden omkring USA’s potentielle gældskonkurs opvejer for Opec+’s produktions nedskalering.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 78,32 dollar mod 78,42 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 74,21 dollar mod 74,53 dollar onsdag eftermiddag.

USA er i gang med forhandlinger om at hæve gældsloftet. Der er sket fremskridt, men der er stadig mange problemer, der skal løses, udtaler Kevin McCarthy, der er formand for repræsentanternes hus, ifølge Reuters.

Problemet er, at USA har nået sit nuværende gældsloft, og hvis den ikke lander en ny aftale om at hæve loftet, vil landet gå konkurs.

Mens forhandlingerne står på, vil der være en mindre grad af risikovillighed blandt investorerne, mener Yeap Jun Rong, der er markedsstrategiker hos IG, ifølge Reuters.

Det får efterspørgslen efter olie til at falde.

På udbudssiden ventes det, at Opec+ vil skære i produktionen, efter at Saudi-Arabiens energiminister udtalte, at investorer med en kort position i olie skal ”passe på” ifølge Reuters.

Det ventes, at sammenslutningen af olieeksporterende lande vil træffe en beslutning om produktionsnedskæringer den 4. juni, hvor der er møde.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld torsdag morgen 1958,50 dollar mod 1968,74 dollar onsdag eftermiddag