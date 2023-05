Zim forventer comeback i andet halvår efter dyk i indtjeningen

Israelske ZIM Integrated Shipping Services falder med 14,3 pct. i den amerikanske aktiehandel mandag, da containerrederiet, som er en mindre konkurrent til A.P.Møller-Mærsk, har skuffet med en svag omsætning og indtjening i sit første kvartal.

Samtidig er der frygt for, at koncernen kan blive tvunget til at sænke sin helårsprognose senere på året.

ZIM oplevede i sit første kvartal et fald i omsætningen på 63 pct. til 1,37 mia. dollar mod ventede 1,59 mia. dollar

Resultatet per aktie blev samtidig på et minus på 50 cent, sammenlignet med et overskud på 14,19 dollar et år tidligere, og mod et konsensusestimat på positive 18 cent, ifølge Bloomberg News.

Driftsresultatet, målt på justeret EBITDA, endte samtidig 373 mio. dollar. Her var ventet et overskud 414 mio. dollar. Målt på EBIT, justeret, blev det imidlertid til et minus på 14 mio. dollar, hvor et plus på 36 mio. dollar var analytikernes bud.

I løbet af perioden fragtede ZIM samlet set 769.000 styk 20-fodscontainere, TEU, hvilket var et fald på årsbasis på knap 11 pct. Samtidig dykkede de gennemsnitlige fragtrater med omtrent 64 pct. til 1390 dollar per TEU.

Det israelske rederi ser stadig et driftsoverskud, justeret EBITDA, i hele 2023 på 1,8-2,2 mia. dollar, mens analytikerne imidlertid er mere skeptiske og venter 1,56 mia. dollar.

”Vores forventning er, at genopretningen i efterspørgslen med lageropbygning begynder i andet halvår af dette år, hvilket resulterer i en forbedring af fragtraterne,” udtaler Eli Glickman, topchef i rederiet, i kvartalsregnskabet.

Der er dog en del mere skepsis hos analytikerne.

”Vi ser en risiko til den nedadgående side for helårsprognosen for 2023, da vi ikke ser et stærkt comeback i volumenerne og fragtraterne,” lyder en kommentar fra Sathish Sivakumar, Citigroup, ifølge Bloomberg News.