Ugens vigtigste historier: Nye topchefer, bonus til ansatte og Mærsk sagsøgt

Nye topchefer i Maersk Supply Service og Maersk Tankers

Maersk Supply Service, der for nyligt blev solgt til Mærsk-familiens holdingselskab, skifter ud på topposten samt i bestyrelsen.

Den nye ejer A.P. Møller Holding har peget på Christian M. Ingerslev som ny topchef for supply-rederiet. Han har indtil nu været adm. direktør i Maersk Tankers, som også er ejet af holding-selskabet.

Tina Revsbech erstatter Christian M. Ingerslev som topchef for produkttankrederiet Maersk Tankers.

Foto: Pr / Fednav

Skibsmægleren Lightship Chartering, der har Morten Have som hovedaktionær, ville fordoble sin omsætning inden for fem år.

Det mål har selskabet netop fuldført tre år før tid, fremgår det af Lightships danske 2022-regnskab, der generelt viser fremgang.

Sidste år satte Lightship Chartering og topchef Sune Fladberg gang i en større vækstplan. | Foto: Shippingwatch/ Søren Pico

Tidligere maskinchef Filomeno Gaylan, der blev fyret af Mærsk i februar 2022 efter en undersøgelse af en voldtægtssag mod skibskadet Hope Hicks på et Mærsk-skib, går nu til modangreb ved domstolene.

Den fyrede maskinchef har stævnet Mærsks amerikanske datterselskab Maersk Line Limited og sin egen fagforening Marine Engineers Beneficial Association (MEBA) for uberettiget fyring.

Det fremgår af en stævning dateret 12. april 2023, som ShippingWatch er i besiddelse af.

Fagforening afviser klage fra maskinchef på udløbet tidsfrist

Tidligere skibskadet på Mærsk-skibet Alliance Fairfax siger til ShippingWatch, at "Gaylans påstande om mig, der er indeholdt i hans retssag, er modbydelige, åbenlyst egoistiske og fuldstændig falske." | Foto: Maritime Legal Solutions

Rederierne har været hyppige kunder hos værfterne under pandemiens indtjeningsfest, og nu vælter det snart ud med funklende nye skibe.

De næste fem år kommer der 1.048 nybyggede containerskibe på vandet, viser tal, som skibsdatabasen Vesselsvalue har trukket for ShippingWatch. Det svarer til 14,6 pct. af den eksisterende flåde.

Det er samtidig langt mere end i årtiet op til coronakrisen, hvor der i snit blev bestilt 38 skibe per kvartal, skriver mægleren Braemar.

Flere end 15.000 skibe kan blive sendt til skrot inden 2032

Foto: Jonas Walzberg/AP/Ritzau Scanpix

MAN Energy Solutions står over for et snarligt gennembrud for konvertering af traditionelle skibsmotorer, der i dag drives af tung olie , men som fremover skal fungere på nye grønne brændstoffer.

Indtil videre har interessen for at gøre den eksisterende flåde grøn været forholdsvis begrænset, men de nye klimaregler for skibsfarten fra både IMO og EU ser ud til at have gjort en afgørende forskel.

Motorproducent MAN Energy Solutions forventer, at de store containerrederier snart vil begynde at ombygge serier af skibe, så de kan sejle på grønt brændstof. | Foto: Marcus Brandt/AP/Ritzau Scanpix

