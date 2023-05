Rusland køber sanktionerede varer gennem nabolande

På trods af omfattende handelssanktioner mod Rusland har landet held med at få importeret varer fra både EU og USA, som har afgørende betydning for landets økonomi og militær. Salget af denne type varer sker gennem tidligere sovjetstater rundt om Rusland.

Det skriver The Wall Street Journal.

USA’s og EU’s vareeksport til Armenien, Georgien, Kirgistan, Usbekistan og Kasakhstan steg til 24,3 mia. dollar sidste år fra 14,6 mia. dollar i 2021, samtidig med at de selvsamme lande sidste år øgede deres eksport til Rusland med næsten 50 pct. til omkring 15 mia. dollar.

”Elektronik er nødvendigt overalt fra fremstilling af fly og krydsermissiler til kommando-, kontrol- og kommunikationssystemer i militærkøretøjer,” siger Pavel Luzin, der er ekspert i Ruslands militær og gæsteforsker hos Tufts University, til avisen.

En talsmand fra de armenske myndigheder fortæller, at landet ikke er involveret i aktiviteter, der skal omgå de europæiske og amerikanske sanktioner, og fortæller at de armenske toldvæsen har øget kontrollen med sanktionerede varer, og at myndighederne har diskuteret problemet med USA.

Repræsentanter fra de vestilige lande ræser for at lukke smuthullet, som en del af den 11. sanktionspakke mod Rusland. EU foreslår at indfører embargo mod ikke-EU-lande eller virksomheder, der hjælper Rusland med omgå de vestlige sanktioner.

”Det, der er meget mistænkeligt, er, at eksporten af disse produkter pludselig stiger til Centralasien og Kaukasus efter de øgede sanktioner,” udtaler Beata Javorcik, der er cheføkonom i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, til The Wall Street Journal.