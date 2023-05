Ugens vigtigste historier: CMA CGM, Monjasa og beslaglæggelser i Rusland

CMA CGM går i offensiven på land

Den franske shippingkoncern CMA CGM ser ud til at opruste kraftigt på land med et stort opkøb af logistikselskab Bolloré Logistics.

Koncernen har fået en betinget accept af sit bud på selskabet, og hvis handlen som ventet går igennem, så vil franskmændenes omsætning fra logistik nå op på 24 mia. dollar om året.

Det er 10 mia. dollar mere end konkurrenten Mærsk, der var det første rederi til at se lyset i logistik.

Monjasa og direktør går hver til sit

Svend Stenberg Mølholt, afgående driftsdirektør i Monjasa, har i mange år været med til at tegne den danske oliehandelskoncern udad til, men nu stopper han på posten efter gensidig aftale.

Monjasa kan samtidig glæde sig over, at det er lykkes at få frigivet de seks søfolk, som blev kidnappet af pirater for halvanden måned siden. Besætningsmedlemmerne har siddet som gidsler et ukendt sted i Nigeria, men er nu på vej hjem til deres familier.

Episoden bør føre til mere politisk handling mod pirateri i Vestafrika, mener både Monjasa og brancheorganisationen Danske Rederier.

Rusland beslagslægger fire skibe fra Svitzer

En domstol i Rusland har besluttet, at fire slæbebåde, som er ejet af Mærsk-rederiet Svitzer, skal beslaglægges.

Skibene har været i arbejde på et stort, statsejet gasprojekt i Rusland. Ifølge Reuters er det selskabet Sakhalin Energy, som har bedt domstolen om at tilbageholde skibene.

Slæbebådene er den sidste resterende bid af Mærsks forretning i landet. Koncernen arbejder nu på en løsning.

Beslaglæggelserne kommer samtidig med et nyt dekret, som gør det muligt for den russiske stat midlertidigt at overtage ejerskabet med udenlandske selskaber. Den danske malingkoncern Hempel arbejder på at sælge sin fabrik i landet.

Regnskaber fra Torm, DFDS og Hapag-Lloyd

Regnskabssæsonen kører i højeste gear, og den seneste uge landede der tal for første kvartal fra flere store rederier.

Det drejer sig bl.a. om tankrederiet Torm, færge- og logistikkoncernen DFDS og det store tyske containerrederi Hapag-Lloyd.

