Spotrater på containerfragt falder endnu en uge

Spotpriserne på global containerfragt er endnu engang faldet i ugens løb.

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, viser et fald for ugen på 1,5 pct. til 983,41 , viser opgørelsen fredag.

Indekset begyndte særligt i andet halvår sidste år at dale, da raterne dykker oven på en lang periode med tårnhøje priser efter coronapandemien. I 2023 har enkelt uger vist fremgang, men tendens er fortsat overvejende faldende. Det var april, der gav håb om let stigende rater, men det er igen skudt ned over de seneste par uger.

Mærsks B-aktie stiger fredag morgen 0,2 pct. til 11.965 kr.