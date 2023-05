Mærsk er i færd med at sælge aktier i lille amerikansk mineselskab

A.P. Møller-Mærsk er i færd med at sælge sin aktiepost i The Metals Company, TMC, der håber at kunne bore efter metaller på dybt vand.

Det skriver Wall Street Journal, der har fået bekræftet, at Mærsk nu ejer mindre end 2,3 pct. af aktierne i TMC, og at Mærsk i færd med at sælge hele sin aktiepost, der udgjorde mere end 9 pct. i 2021.

Mærsks aktiepost opstod i forbindelse med et samarbejde for omkring fem år siden, hvor det danske rederi indgik en kontrakt med TMC, men ikke kunne få betaling kontant og i stedet blev afregnet i aktier.

TMC er børsnoteret i USA og har en markedsværdi af cirka 280 dollar. Aktien er dykket næsten 90 pct. siden 2021, skriver Wall Street Journal.