Ugens vigtigste historier: DSV i fald, Mærsk-kaptajn og Singapore

DSV optimistisk efter fald

Logistikkoncernen DSVs fragtmængder faldt 12 pct. inden for søfragt i årets første måneder, viste regnskabet for første kvartal torsdag.

Forventningen er dog, at fragtmarkedet langsomt vil rette sig i de kommende kvartaler, sagde driftsdirektør Jens Lund.

”Nogle synes at være mere deprimerede, end vi er. Hvis man ejer nogle skibe og har tjent penge det sidste par år i en grad, som du og jeg ikke kan fatte, så kan det godt være, man ville være lidt deprimeret nu,” sagde Jens Lund i forbindelse med regnskabet.

DSV’s indtjening styrtdykker men ledelsen forventer fremgang

DSV-direktør er optimist: ”Folk begynder stille og roligt at forbruge igen”

DSV’s topchef melder om priskrig: ”Det har vi valgt ikke at tage del i”

DSV oplever at virksomheder rykker produktion ud af Kina

Jens Bjørn Andersen, adm. direktør i logistikselskabet DSV. | Foto: Af Sofia Busk

Nixon, Bødskov og grønne shippingmål

I den forgangne uge har et væld af shippingfolk været samlet i Singapore i forbindelse med Singapore Maritime Week, hvor ShippingWatch også var til stede.

Det var erhvervsminister Morten Bødskov også, og han kunne fortælle, at han vil arbejde målrettet for, at IMO indfører en CO2-afgift på shipping og et skærpet klimamål for 2050.

I samme boldgade talte Jeremy Nixon, topchef for containerrederiet ONE, om, at skærpede internationale klimamål for shipping kan skabe en ketchupeffekt af investeringer i shipping og hos energiproducenter.

Der mangler dog økonomiske incitamenter til at tage det afgørende spring væk fra fossil energi, sagde Ralph Juhl, technical director i tankrederiet Hafnia, under et oplæg i Singapore.

Nu vi er ved den grønne omstilling, skal det nævnes, at det nye EU-regelsæt Fuel EU Maritime med nye krav til at reducere karbonintensiteten ifølge DNV kan blive en hovedpine for rederierne og komme som en overraskelse.

Morten Bødskov vil kæmpe for en høj CO2-afgift på shipping

Hafnia efterlyser incitamenter til at bruge grønne brændstoffer

Nye krav om grønne brændstoffer kan blive en hovedpine for rederierne

Shippingkoncern efterlyser politisk handling for at gøre skibsfarten grøn

Nixon kræver ”klart gennembrud” i IMO for at få klima-succes

Foto: Daniel Reinhardt/AP/Ritzau Scanpix

Vincent Clerks første 100 dage

For cirka 100 dage siden satte Vincent Clerc sig for enden af bordet i Mærsk, og det har vi markeret med en status på alt det, der siden er sket i rederi- og logistikkoncernen.

Foran ham venter nogle vigtige og måske ubehagelige beslutninger, som både gælder de indre linjer i ledelsen, og hvordan Mærsk-koncernen skal tilpasse sig et marked, hvor indtjeningen i år styrtdykker og kan sende Mærsks bundlinje i rødt i andet halvår.

Vi var i ugens løb også forbi Mærsk i forbindelse med en historie om, at rederiet i 2020 ansætte en kaptajn, som tre år forinden var blevet fyret af et andet shippingselskab efter en sag om krænkelser og sexchikane.

Kort tid efter, at Mærsk ansatte ham i sit amerikanske datterselskab Maersk Line Limited (MLL), blev han involveret i en ny krænkelsessag i 2021. Rederiet oplyser, at man ikke kendte til hans fortid.

Hvem skal med i Clercs inderkreds når direktionen skal skæres til?

Mærsk ansatte kaptajn der før var blevet fyret på grund af sexchikane

Vincent Clerc har været topchef i Mærsk siden årsskiftet. | Foto: Maersk

Et nyt partnerskab om danske erhvervshavne, XO Shipping med kig på Singapore efter indtog i Dubai, om Cadeler, der har landet nye milliardkontrakter med Ørsted, Esvagts årsregnskab og høje forventninger til 2023, og om et fragtskib, der er sejlet ind i en af Ørsteds møller.

Fragtskib sejler ind i vindmølle fra Ørsted: ”Den har fået én på hatten”

Danske Rederier: Kravene til danske erhvervshavne vil kun blive større

Cadeler besegler milliard-kontrakter med Ørsted

Esvagt ser ind i travlt år med fuld udnyttelse af flåden

XO Shipping har kig på Singapore efter sidste års indtog i Dubai

Fragtskib har fået skader efter at have ramt vindmølle i tysk farvand. | Foto: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

