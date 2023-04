Stadil-familien lander endnu et trecifret million-overskud i sit shippingselskab

Dermed har Thorco Projects tjent over en halv mia. kr. på to år.

Overskuddet for 2022 lander i et 38,6 mio. dollar – eller hvad der svarer til 260 mio. kr. ved dagens kurs. Det er nogenlunde på niveau med året før, hvor resultatet landede i 40,8 mio. dollar.

Thorco Projects, som er Stadil-familiens shippingselskab, kan for andet år i træk fremvise et usædvanligt stort plus på bundlinjen.

”2022 viste sig at være bedre end forventet for gruppen og for shippingindustrien generelt,” skriver ledelsen i regnskabet.

Thorco Projects er ejet af Stadil-familiens koncern Thornico, som også står bag sportsmærket Hummel og den børsnoterede æggebakke-producent Brdr. Hartmann.

Shippingselskabet bliver drevet som en operatør, hvor flåden hovedsageligt består af projektlastskibe, der bliver lejet ind på kontrakter af forskellig længde.

Projektlast dækker over besværlige laster som f.eks. turbiner og vindmøller. Ofte kan skibene også have containere ombord.

Ligesom mange andre shippingsegmenter har projektlast haft en fest under pandemien, hvor hjælpepakker satte skub i forbruget.

Samtidig tegner fremtiden lys for netop projektlast, fordi mange lande har lanceret store ambitioner om at sætte flere vindmøller op.

Thorco Projects forventer, at 2023 bliver endnu et udmærket år, men ikke i samme omfang som i de ekstraordinære pandemi-år 2021 og 2022.

ShippingWatch har været i kontakt med Thorco Projects, som ikke umiddelbart har noget at tilføje til regnskabet.

Sidste bid af shipping-eventyr

Selskabet er den sidste tilbageværende del af Stadil-familiens store satsning inden for shipping. Forretningsmodellen står dog i kontrast til tidligere, hvor koncernen i stedet satsede stort på at eje skibe.

Efter finanskrisen købte koncernen op af skibe, til hvad der dengang lignede fordelagtige priser. Markedet var dog lang tid om at rette sig igen, og satsningen endte i stedet i en stor konkurs i maj 2020.

Siden da er kravene væltet ind, mens kuratorerne har sagsøgt både Thornico-koncernen for over 120 mio. kr. En række direktører er desuden indstillet til konkurskarantæne.

Kuratorerne har tidligere oplyst, at de også arbejder på at rejse ekstern finansiering til at anlægge et erstatningskrav på ca. 200 mio. kr. mod Thor Stadil og Thomas Mikkelsen, som er adm. direktør i Thorco Projects.

Thor Stadil har gentagne gange afvist alle anklager om urent trav og har desuden givet udtryk for, at han føler sig personligt chikaneret af både kuratorerne og kreditorerne, hvoraf flere er japanske skibsejere.

Han forventer at trække det længste strå i alle slagsmålene, som er opstået, efter at rederiet krakkede.