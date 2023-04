Pirater angreb handelsskibe 27 gange i første kvartal

Der er fortsat behov for stor årvågenhed og beredskab ved de globale brændpunkter for pirateri, især i Guineabugten ud for Vestafrika.

Det skriver International Maritime Bureau (IMB), der registrerer og rådgiver om piratangreb, i sin opgørelse for første kvartal.

Her meldes der om i alt 27 piratangreb, hvoraf piraterne i 24 tilfælde gik ombord på handelsskibe. Et skib blev kapret, mens angrebene ikke kom videre end forsøgsstadiet i to tilfælde.