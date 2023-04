DFDS må atter se fragtmængderne falde

DFDS’ samlede fragtmængder faldt med 12 pct. i marts sammenlignet med samme periode sidste år.

Fragtmængderne udgjorde 3.553.000 lanemeter. Justeret for lukningen af Izmir-Tarragona-ruten og fragt over Den Engelske Kanal faldt mængderne med 6,1 pct.

Fragten over Nordsøen var lavere end sidste år, hvilket DFDS tilskriver en midlertidig nedgang i grøntsags- og frugtmængder på grund af høje energipriser. Mængderne på Middelhavet var højere end sidste år, hvis der justeres for lukning af Izmir-Tarrogona, mens fragten via Østersøen og Den Engelske Kanal oplevede tilbagegang.

”Channels’ mængder var lavere end sidste år på grund af en fortsat nedgang i markedet, en operatørs suspendering af sejladser i marts 2022 og en negativ påvirkning fra en tredje færgeoperatørs indtræden. Baltic Seas mængder var fortsat negativt påvirket af krigen i Ukraine, oplyser DFDS.

Antallet af passagerer steg til gengæld med lidt over 76 pct. til 235.000 sammenlignet med samme måned sidste år. Det svarer til 85 pct. af passagertallet i marts 2019 inden pandemien.

DFDS rapporterer hver måned om færgemængder for fragt og passagerer. Man skal helt tilbage til maj 2022 for at finde fremgang i DFDS’ fragtmængder.