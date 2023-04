Oliepriser stiger på håbet om enden på Feds rentestigninger

Oliepriserne holder onsdag niveau på forhåbningen om, at at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil stoppe sine rentestigninger. Det vil alt andet lige gøre det billigere at købe olie for udenlandske handlere.

Det fastholdte niveau følger store olieprisstigninger tirsdag - netop på håbet om en snarlig pause i renteforhøjelserne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 85,62 dollar mod 85,60 dollar natten til onsdag og 84,94 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,49 dollar mod 81,52 dollar onsdag nat, men 80,84 dollar tirsdag eftermiddag.

Oliepriserne står onsdag i stampe, da markedet venter på amerikanske inflationstal onsdag eftermiddag, som med al sandsynlighed vil have indflydelse på den amerikanske centralbanks pengepolitik.

Chefen for Federal Reserve i Philadelphia, Patrick Harker, venter, at tiden snart er inde til at stoppe renteforhøjelserne, siger han tirsdag ifølge Reuters. Omvendt er Neel Kashkari, der er chef for Federal Reserve i Minneapolis, mindre optimistisk omkring inflationen. Han venter, at den vil ramme omkring 3,5 pct. ved slutningen af året, hvilket er over centralbankens mål på 2 pct.

De amerikanske olielagre steg i sidste uge mod forventning, viser data fra industriorganisationen American Petroleum Institut, API. Den amerikanske regering offentliggør data fra olielagrene senere onsdag.

Markedet venter senere på ugen månedlige rapporter fra Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og Det Internationale Energiagentur, IEA, der kan give mere klarhed om olieefterspørgslen og -udbuddet.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 2018,17 dollar mod 2002,49 dollar tirsdag eftermiddag.