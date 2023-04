Maersk har hentet flest russere til Danmark sidste år

Siden krigen i Ukraine brød ud, er antallet af russiske statsborgere med en dansk arbejdstilladelse i hånden steget markant.

Det viser en opgørelse fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Fra 1. marts sidste år og et år frem søgte 481 russiske statsborgere således om tilladelse til at kunne arbejde i Danmark. Det er flere end i 2020 og 2021 tilsammen.

Langt de fleste fik tildelt en arbejdstilladelse.

En del af dem var dog allerede ansat af danske selskaber, som var tilstede på det russiske marked forud for krigen.

Flere danske selskaber har siden trukket sig fra Rusland og hentet tidligere russiske ansatte til landet.

Det gælder blandt andet rederikoncernen A.P. Møller-Mærsk, der sidste år ansatte 29 russiske statsborgere.

Ifølge koncernen er der tale om højtuddannet arbejdskraft.

TV 2’s aktindsigt viser da også, at de fleste af arbejdstilladelserne er givet gennem den såkaldte beløbsordning samt fast track-ordningen, som kræver en årlig indkomst på 465.000 kroner.

Karin Hilmer Pedersen, der er lektor i statskundskab med speciale i Rusland hos Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at russere vælger at forlade landet for at komme til Danmark i arbejdsøjemed.

”Situationen i Rusland er så usikker i øjeblikket, og grænsen for, hvad man må sige eller gøre, strammes hele tiden,” siger hun til TV 2.

”Man ser et generelt ønske om at komme til nogle samfund, der fungerer gennemsigtig, normalt og humanitært.”

Ifølge lektoren er det skidt nyt for Rusland, at højtuddannet arbejdskraft vælger at forlade landet.

Det betyder nemlig, at landet ”mister deres egne innovative kræfter til deres egen industri”, lyder det.