Ugens vigtigste historier: Narkosag i Rotterdam, J. Lauritzen og IMO-valg

Hollandsk politi anholder Mærsk-ansat

En ansat fra det danske rederi Mærsk er blevet anholdt i en sag om narkosmugling i den hollandske storhavn Rotterdam.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger er personen under mistanke for at have hjulpet kriminelle med at smugle narkotika ind i Holland i containere.

Mærsk bekræfter, at man samarbejder med de hollandske myndigheder, men ønsker ikke at give flere detaljer om sagen.

J. Lauritzen satser på grønne skibe

Investeringsselskabet J. Lauritzen vil bygge nogle af de første tørlastskibe i verden til at sejle på grøn metanol.

Handelshuset Cargill er med i partnerskabet, mens det forholdsvis nye shippingselskab Copenhagen Commercial Platform, som bliver ledet af Christian Bonfils, også er med.

Syv kandidater kæmper om topposten i IMO

Syv personer satser på at overtage posten som generalsekretær i IMO, når den nuværende, Kitack Lim, træder tilbage ved udgangen af 2023.

En af dem er Nancy Karigithu, som er opstillet af Kenya og bliver betragtet som et stærkt bud på den næste leder af FN’s internationale søfartsorganisation.

Hun vil kæmpe for, at regningen for den grønne omstilling bliver fair fordelt, siger hun til ShippingWatch.

Fem rederier har tjent over 15 mia. kr.

De frem Hafnia, Torm, D’Amico, Scorpio Tankers og Ardmore Shipping har aldrig tjent så mange penge som i 2022, og det ser ud til at fortsætte i år.

Ét tankrederi er bedst til at tjene penge, viser en ny regnskabsanalyse, som ShippingWatch har lavet.

Der kom dog lidt malurt i bægeret i ugens løb, hvor de olieeksporterende lande i Opec+ noget overraskende besluttede sig for at skrue ned for produktionen.

... om en forventet bølge af ophugning, en bøde til Norden, skibsejeren Seaspans grønne planer og en ny krænkelsessag mod offshorerederiet Esvagt, som er partner med det danske rederi Esvagt.